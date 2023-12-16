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Кубок мира, третий этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) мужчины пробегут гонку преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:40 мск.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Бенедикт Долль (Германия).

2. Йоханнес Бё (Норвегия).

3. Филипп Наврат (Германия).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

5. Филипп Хорн (Германия).

6. Йоханнес Кюн (Германия).

7. Мартин Понсилуома (Швеция).

8. Кентен Фийон Майе (Франция).

9. Ловро Планко (Словения).

10. Эрик Перро (Франция).

14. Тарьей Бё (Норвегия).

15. Йоханнес Дале (Норвегия).

16. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

20.Томазо Джакомель (Италия).

24. Фабьен Клод (Франция).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.