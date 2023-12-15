Немцы творят чудеса на Кубке мира. Так круто они давно не выступали!

Первый в истории Кубка мира этап в швейцарском Ленцерхайде приносит сюрпризы и переворачивает всё с ног на голову. Так, в мужском спринте неожиданное лидерство захватили немцы, выступившие в лучших традициях норвежской сборной – вчетвером заехали в первую шестёрку.

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Немцы — герои Ленцерхайде

Текущий сезон Кубка мира по биатлону не перестаёт удивлять неожиданными результатами. В прошедших шести личных гонках ещё ни одному мужчине не удавалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала. Эпохи Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё длились так долго, что болельщики уже начали забывать, что такое ежедневная интрига.

С самого начала сезона громко о себе заявили немцы. Судя по всему, они провели отличную межсезонную подготовку, ведь половину из проведённых личных гонок выиграли именно представители Германии. На первом этапе Кубка мира победителем индивидуальной гонки стал Роман Рес, вторым тогда был ещё один немец Юстус Штрелов. Филипп Наврат взял золото в спринте, а после добавил в свой актив серебро. В Хохфильцене парни пропали с радаров подиума, чтобы феерично вернуться в Ленцерхайде.

Для 30-летнего Филиппа Наврата нынешний сезон стал по-настоящему прорывным. Заимев в личном активе золото и серебро Эстерсунда, он не расслабился и продолжил собирать медали.

С одним промахом на лёжке немец опередил чисто отстрелявшего вице-лидера прошлого сезона Стурлу Легрейда и победно вскинул кулак, пересекая финишную черту. Лучше норвежца по скорости оказался и Филипп Хорн. Он, как и его тёзка, допустил одну ошибку на рубеже, однако в итоговом протоколе Хорн разделил четвёртую позицию с Легрейдом. Оба финишировали в 39 секундах от победителя – ещё одного немца Бенедикта Долля.

Ветеран сборной Германии провёл идеальную гонку. Он не только чисто отстрелялся, но и показал третью скорость на дистанции, уступив лишь Йоханнесу Бё и Мартину Понсилуоме. Это не первый успех немца после того, как он объявил о желании завершить карьеру в 2024 году. В прошлом сезоне Долль впервые выиграл индивидуальную гонку. У этого парня ещё полно пороха в пороховницах, но, кажется, менять своего решения он не собирается.

Бенедикт Долль Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Шестёрку лучших по итогам спринта закрыл Йоханнес Кюн. Четвёртый немец в итоговом протоколе чисто прошёл стрельбу, но серьёзно уступил по скорости лидеру, показав только 15-е время. К тому же, уходя со стрельбы, Кюн не справился со скольжением и упал, потеряв на этом драгоценные секунды и сбив дыхание.

А где норвежцы?

Йоханнес Бё до последнего боролся за победу, заставив понервничать Бенедикта Долля. Но единственный промах на стрельбе помешал норвежцу взять второе золото в сезоне. Он показал лучшее время на трассе, однако в итоге финишировал вторым с отставанием чуть более пяти секунд.

Кстати, если бы Йоханнес победил, то в прямом смысле донашивал бы жёлтую майку лидера за старшим братом. В этом плане Тарьею Бё серьёзно повезло. Спустя 12 лет он вернул себя лидерство в общем зачёте Кубка мира, которое мог потерять в первой же гонке с жёлтым бибом. Однако финишировавший вторым Йоханнес и пропускающий гонки из-за болезни Себастиан Самуэльссон буквально спасли старшего Бё от этой участи.

Тарьей финишировал 14-м, допустив аж три промаха. Компанию во втором десятке ему составили товарищи по команде – Эндре Стрёмсхейм, Йоханнес Дале-Скьевдаль и Ветле Шоста Кристиансен.

Но если Тарьей, Йоханнес и Эндре допустили непростительные три промаха, то Кристиансен просто выглядел бледной копией самого себя. С одной ошибкой на рубеже он показал только 23-ю скорость на трассе.

Норвежцы, кажется, просто не справились с новой трассой, которая идеальная подошла немцам. Но уже завтра в гонке преследования они воспользуются своей спортивной злостью и навяжут серьёзную борьбу сегодняшним лидерам.