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Сулемдаль: давно уже не было, чтобы Йоханнес Бё проиграл гонку менее чем с двумя промахами

Сулемдаль: давно уже не было, чтобы Йоханнес Бё проиграл гонку менее чем с двумя промахами
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Норвежская экс-биатлонистка, телеэксперт норвежского телеканала Сюннёве Сулемдаль прокомментировала второе место своего соотечественника Йоханнеса Бё в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в швейцарском Ленцерхайде.

«Прошло много времени с тех пор, как мы видели, чтобы у Йоханнеса было меньше двух промахов и он не выиграл», — сказала Сулемдаль в эфире NRK.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё 15 декабря стал вторым в спринтерской гонке третьего этапа Кубка мира, уступив победу немцу Бенедикту Доллю. Бё завершил гонку с одним промахом в стрельбе лёжа и отстал от отстрелявшегося без ошибок победителя на 5,4 секунды. В общем зачёте Кубка мира норвежец поднялся на второе место, первым идёт также представитель сборной Норвегии — Тарьей Бё.

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