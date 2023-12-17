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Бабиков: каждое утро слышу от Логинова, что он никуда не пойдёт

Бабиков: каждое утро слышу от Логинова, что он никуда не пойдёт
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Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о борьбе с Александром Логиновым за второе место в рамках большого масс-старта на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).
2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).
3. Антон Бабиков +32,8 (3).

«Специально Логинова пропустил или устал? Конечно, устал. Я думал, что влево удобнее заходить в поворот, но, когда отошёл влево, увидел, что Саша Логинов тоже уже зашёл на прямую. Смещаться в его сторону было бы некрасиво и неправильно.

Каждое утро слышу от Логинова, что он не готов, никуда не пойдёт, завтракать не будет. А потом смотришь, как он уезжает от тебя. Это не его уровень подготовки, это его талант», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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