Сливко — о победе в масс-старте: флаг на финише брать не стала, а вдруг меня опередят?

Россиянка Виктория Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км с результатом 38.37,3 и допустила один промах, совершив его на последней стрельбе.

«Промах? Не то что дрогнула на последнем рубеже, а чуть-чуть устала от того, что очень хочется, что знаю, как сильно готова. Но этот промах не помешал, я видела, что Наташа Гербулова промахивается, а от третьего места уже отрыв. Флаг брать не стала на финише – испугалась, а вдруг меня Настя Егорова опередит?» — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

В призовую тройку по итогам гонки также вошли Анастасия Егорова и Наталья Гербулова, занявшие второе и третье места соответственно.