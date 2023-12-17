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Сливко — о победе в масс-старте: флаг на финише брать не стала, а вдруг меня опередят?

Сливко — о победе в масс-старте: флаг на финише брать не стала, а вдруг меня опередят?
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Россиянка Виктория Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км с результатом 38.37,3 и допустила один промах, совершив его на последней стрельбе.

«Промах? Не то что дрогнула на последнем рубеже, а чуть-чуть устала от того, что очень хочется, что знаю, как сильно готова. Но этот промах не помешал, я видела, что Наташа Гербулова промахивается, а от третьего места уже отрыв. Флаг брать не стала на финише – испугалась, а вдруг меня Настя Егорова опередит?» — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

В призовую тройку по итогам гонки также вошли Анастасия Егорова и Наталья Гербулова, занявшие второе и третье места соответственно.

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