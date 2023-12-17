Наталья Гербулова: для меня эта бронза — хороший результат

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала третье место в масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе.

«Честно говоря, сегодня сложная гонка была – трасса узкая, народу много. Я вела себя уравновешенно, чтобы не создавать опасных ситуаций. На стрельбище тоже приходилось много думать. Пристреливалась на одной установке, стреляла на другой, разница большая, поправки делала по ситуации.

Перед финишем думала, что если приближусь к третьему месту, то на прямой смогу побороться, потому что в детстве я много ускорялась – спасибо папе. Когда я пришла на последнюю стойку, надеялась отработать на ноль, но сегодня так. Но для меня эта бронза – хороший результат. Спасибо всем тренерам, с которыми мы вместе идём вперёд», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержала Виктория Сливко, допустившая один промах и пробежавшая дистанцию за 38.37,3. Серебро по итогам масс-старта завоевала Анастасия Егорова с двумя промахами и отставанием в 12,2 секунды. Наталья Гербулова также совершила два промаха, отстав на 4,5 секунды от второго места и на 16,7 от первого.