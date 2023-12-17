«Надеюсь, я побегу ещё быстрее». Егорова оценила завоевание серебра в масс-старте

29-летняя российская биатлонистка Анастасия Егорова прокомментировала завоевание серебряной медали в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Уфе.
Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа.
Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Женщины
1. Виктория Сливко (Россия) — 38.37,3 (1 промах).
2. Анастасия Егорова (Россия) +12,2 (2).
3. Наталья Гербулова (Россия) +16,7 (2).
«Я начинаю разгоняться – это заметно, я и сама это чувствую. Постепенно прихожу в оптимальное состояние. Я люблю подъёмы – на первом же из них догнала Настю Батманову и оставила позади. Надеюсь, после Нового года ещё быстрее побегу. Две недельки как раз потренируюсь», — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».