«Надеюсь, я побегу ещё быстрее». Егорова оценила завоевание серебра в масс-старте

29-летняя российская биатлонистка Анастасия Егорова прокомментировала завоевание серебряной медали в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Уфе.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа.

Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 38.37,3 (1 промах).

2. Анастасия Егорова (Россия) +12,2 (2).

3. Наталья Гербулова (Россия) +16,7 (2).

«Я начинаю разгоняться – это заметно, я и сама это чувствую. Постепенно прихожу в оптимальное состояние. Я люблю подъёмы – на первом же из них догнала Настю Батманову и оставила позади. Надеюсь, после Нового года ещё быстрее побегу. Две недельки как раз потренируюсь», — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».