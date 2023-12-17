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Батманова: мне не хватает поддержки, кажется, что я не достойна

Батманова: мне не хватает поддержки, кажется, что я не достойна
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23-летняя российская биатлонистка Анастасия Батманова эмоционально прокомментировала своё выступление в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Уфе. Батманова финишировала четвёртой.

«На самом деле у меня всё получилось. Пока мне немножко тяжело психологически осознавать, когда я ухожу в лидерах. Я стараюсь с этим справиться, мне это немножко пока мешает. Мне не хватает поддержки. Говорят: всё нормально, Насть, так продолжай работать. А мне кажется: нет, я этого не достойна. Поэтому мне нужно поработать с последним кругом.

Хочется, чтобы он (тренер Шашилов) кричал: давай, у тебя всё получится, всё классно, мы всё лето проработали, я тебя наизусть знаю. Да, мне этого не хватает, наверное», — сказала Батманова в эфире «Матч ТВ».

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