«Была в такой ситуации. Это страшно». Экхофф — о выстреле Легрейда в отеле

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира Тириль Экхофф прокомментировала инцидент, произошедший с норвежцем Стурлой Холмом Легрейдом: в субботу, 16 декабря. Спортсмен произвёл в тренажёрной зоне отеля выстрел из заряженной винтовки, за что впоследствии был отстранён от участия в масс-старте, а также допрошен полицией. Позже биатлонист рассказал, что не подумал о том, что оружие может быть не с холостым зарядом.

«Я была в такой ситуации. Не нажимала сама на курок, просто врезалась в стену. Это было ужасное чувство, потому что это действительно страшно.

Вероятно, такое случается в карьере одного спортсмена из ста. Да, Стурлу пришлось допросить после, хотя это и не доставило ему удовольствия», — приводит слова Экхофф TV2.

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