Легрейд объяснил, что стало причиной его непроизвольного выстрела в отеле на Кубке мира

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил, как им был допущен выстрел на территории отела на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Напомним, из-за данного инцидента Легрейда отстранили от участия в масс-старте.

«Разница была в том, что на этот раз мы получили патроны в отеле, а не в подсобке, как это всегда бывает. Когда я как обычно проводил сухой тренаж, я сделал случайный выстрел в стену в тренажной зоне», — приводит слова Легрейда NRK.

«Обычно я провожу холостой тренаж, и мне не пришло в голову, что обойма заряжена. Я прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нём появилась дырка от выстрела. Такого не должно происходить, и нужно обращаться с любым оружием как с заряженным.

Вчера в 20 часов меня забрала полиция. Им пришлось отнестись к этому как к расследованию. Они не думают, что будут серьёзные последствия, но мне придётся выплатить какую-то компенсацию за пуф», — уточнил Стурла изданию VG.