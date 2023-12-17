Бреза-Буше стала первой с 2005 года француженкой, выигравшей три гонки КМ подряд

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше стала первой с 2005 года представительницей Франции, которой удалось выиграть три подряд гонки на Кубке мира.

Напомним, для спортсменки по-настоящему успешным стал третий этап Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария): на нём Бреза-Буше сделала хет-трик по победам, выиграв спринт и гонку преследования, а затем, сегодня, 17 декабря, одержав победу в масс-старте.

В последний раз такого результата французские биатлонистки добивались в 2005 году. Тогда три гонки подряд на Кубке мира на этапе в Поклюке (Словения) выиграла Сандрин Байи, двукратный призёр Олимпиад и чемпионка мира. Она была лучшей, так же как и Бреза-Буше, в спринте, пасьюте и масс-старте. Отметим, что это был лучший сезон в карьере Байи, по итогам которого она стала обладательницей Кубка мира.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.