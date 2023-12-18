Сливко: биатлон — не самое главное в моей жизни, это всего лишь хобби

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что биатлон не является главным приоритетом в её жизни.

«Даже сейчас мне очень тяжело ходом, стараюсь справиться со стрельбой, но чаще всего не получается. Сегодня полгонки себя великолепно чувствовала, потом туго было. Я кайфую от того, что со мной происходит, начала кайфовать с прошлого года — в кайф тренировки и соревнования, минимум расстройства, несмотря на плохие гонки. Отношусь немного проще. Я повзрослела и осознала, что биатлон — не самое главное в моей жизни, это всего лишь хобби. Это моё любимое дело. Наверное, счастье — это семья, дети. А биатлон — проходящее, уходящее, не стоит тратить нервы, растрачивать себя из‑за гонок. Это жизнь. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Сегодня порадовался, завтра просто сказал: «Ничего страшного, будет лучше», — сказала Сливко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 17 декабря, Сливко стала победительницей гонки на 12,5 км, прошедшей в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Спортсменка завершила дистанцию с результатом 38.37,3, допустив один промах.