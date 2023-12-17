«Это была борьба за выживание». Пройс — о седьмом месте в масс-старте на КМ

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, высказалась о своём состоянии по ходу масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). В этой гонке спортсменка финишировала седьмой, уступив победительнице, француженке Жюстин Бреза-Буше, 46,4 секунды и не допустив ни одной ошибки на стрельбе.

«Я была на пределе своих возможностей. С первых метров это была борьба за выживание. Сразу поняла, что ничего не смогу доказать на трассе, поэтому всё внимание уделила стрельбе, и ей я на 100% довольна.

Сейчас всё сложнее, поэтому я бежала под девизом «Закрывай глаза и проходи», — приводит слова спортсменки портал Sportschau.de.

Напомним, в начале сезона Франциска Пройс была лидером Кубка мира, однако ей пришлось пропустить второй этап из-за коронавируса. После возвращения в Швейцарии спортсменка дважды становилась седьмой — в спринте и масс-старте, а также поднималась на четвёртое место в гонке преследования.

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