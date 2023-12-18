Тарьей Бё рассказал о реакции Легрейда на последствия инцидента с выстрелом

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, высказалась об инциденте, произошедшем с его сокомандником Стурлой Холмом Легрейдом: в субботу, 16 декабря, спортсмен случайно выстрелил из винтовки в отеле. По словам самого Легрейда, он не думал, что оружие может быть заряжено. Тарье рассказал о реакции и эмоциях Легрейда от произошедшего.

«Он — чувствительный парень. Это видно по его лицу, когда он плохо себя чувствует. Мы позаботимся о нём. Нам следует привести в норму распорядок дня», — приводит слова биатлониста NRK.

В итоге Лейгреда отстранили от участия в масс-старте, который прошёл в воскресенье, 17 декабря, а в сборной Норвегии состоялось собрание по поводу случившегося. Победителем масс-старта стал другой норвежец Йоханнес Бё.