Шашилов отреагировал на новость о создании центров для сборной в Свердловской области

Тренер сборной России и сборной Свердловской области по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал распоряжение президента России Владимира Путина.

Напомним, на днях Путин утвердил перечень поручений, одним из которых стало создание в Свердловской области центров подготовки национальных команд по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

«Здорово, что в Свердловской области появится новая биатлонная база, хорошая инициатива. Дожить бы ещё до неё. Нынешняя база раньше была одной из лучших в стране, но она уже устарела. А новая современная база даст дополнительный толчок к развитию биатлона в регионе», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение о том, что в Иркутске должны появиться центры спортивной и художественной гимнастики.