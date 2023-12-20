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Ферри — о ситуации с Легрейдом: решение — переход на стрельбу из электронного оружия

Ферри — о ситуации с Легрейдом: решение — переход на стрельбу из электронного оружия
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Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри высказался об инциденте с выстрелом норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в отеле и рассказал об изменениях, которые можно ввести, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

«В долгосрочной перспективе моё решение — переход на стрельбу из электронного оружия, чтобы избежать несчастных случаев. Также это поможет решить проблемы с транспортировкой оружия и обеспечить безопасность зрителей.

Думаю, что полиция и власти относятся к биатлону немного снисходительно. Спортсмены держат винтовки в отелях, ходят с ними по коридорам. Если бы у них были охотничьи ружья, всё было бы совсем по-другому. Люди бы звонили в полицию и убегали в страхе, особенно учитывая те времена, в которых мы сейчас живём», — приводит слова Ферри SVT.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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