Ферри — о ситуации с Легрейдом: решение — переход на стрельбу из электронного оружия

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри высказался об инциденте с выстрелом норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в отеле и рассказал об изменениях, которые можно ввести, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

«В долгосрочной перспективе моё решение — переход на стрельбу из электронного оружия, чтобы избежать несчастных случаев. Также это поможет решить проблемы с транспортировкой оружия и обеспечить безопасность зрителей.

Думаю, что полиция и власти относятся к биатлону немного снисходительно. Спортсмены держат винтовки в отелях, ходят с ними по коридорам. Если бы у них были охотничьи ружья, всё было бы совсем по-другому. Люди бы звонили в полицию и убегали в страхе, особенно учитывая те времена, в которых мы сейчас живём», — приводит слова Ферри SVT.

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