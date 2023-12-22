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Норвежский эксперт: Бессеберга могли подставить из-за борьбы за власть с Тихоновым

Норвежский эксперт: Бессеберга могли подставить из-за борьбы за власть с Тихоновым
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Норвежский эксперт, бывший директор по спонсорству в норвежских компаниях NKP, Vital и DNB Якоб Лунд высказался о скандале вокруг экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, заявив, что функционера могли подставить из-за борьбы за власть в организации с экс-руководителем Союза биатлонистов России (СБР) Александром Тихоновым.

Напомним, в вину Бессебергу вменяют сокрытие результатов допинг-проб россиян с 2011 года, нарушение антимонопольного законодательства при распределении прав на телетрансляции соревнований, а также получение взяток при выборе Тюмени местом проведения чемпионата мира в 2021 году. За это глава IBU получал, по данным следствия, также многочисленные подарки со стороны российских спортивных функционеров.

«О чём я ничего не знаю, так это о том, чего я лично не видел. Часы и проститутки… Не думаю, что он способен на такое. Он не из таких. Думаю, это просто месть, чтобы убрать Андреса», — приводит слова Лунда VG.

Якоб Лунд полагает, что текущий процесс является следствием борьбы за власть в IBU между Бессебергом и Тихоновым, вследствие которой предпринимались попытки оклеветать норвежца. Он утверждает, что в 2000-х во время финального этапа Кубка мира, проходившего в России, при нём Бессеберга уже пытались подставить: «Нас пригласили на вертолётную охоту, куда с нами отправился Тихонов, а также ещё несколько представителей местной власти. И украинская проститутка, которой было около 16 лет. На борту вертолёта было много ящиков водки и вина.

Там Бессеберг всего лишь подстрелил северного оленя. А потом мы купались в горячем источнике, пока русские мужчины были с проституткой. Мы пили и веселились, но время шло. Это был день закрытия, и Андерс собирался произнести речь. Я говорил, что мы должны вернуться, но мы не успели, и всё закончилось.

Всё это было ловушкой, чтобы нас подставить. Тихонов хотел заполучить должность. И потом эту историю подхватили: говорили, что и в Андах предпочтение Бессеберг отдавал охоте на медведей и застольям, а не биатлону. Это было частью игры. Но это был опыт — увидеть борьбу за власть и что русские использовали, чтобы добиться своего».

Также VG отмечает, что сам Тихонов через свою супругу в комментарии изданию назвал подобные обвинения «полной чепухой».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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