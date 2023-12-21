Ноунейм из Норвегии завоевала медаль на Кубке мира по биатлону. Кто такая Марит Скоган?

Женская сборная Норвегии по биатлону перед началом сезона-2023/2024 лишилась двух столпов команды: Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд совсем не на радость публике повесили лыжи на гвоздь. Из опытных в сборной осталась лишь Ингрид Тандреволд. Но у тренерского штаба норвежской сборной всегда есть в запасе тёмная лошадка.

«Получила энергию небес и помчалась»

Джокером сборной Норвегии оказалась 25-летняя Марит Исхол Скоган. И она уже успела завоевать первую личную награду на Кубке мира.

В гонке преследования на третьем этапе в Ленцерхайде норвежка допустила два промаха и финишировала на третьем месте. Скоган отстала от лидера на 1.13,6. А на последнем круге не дала обогнать себя Франциске Пройс.

«Не знаю, как я это сделала. Нужно было просто продержаться. Была почти уверена, что потеряю третье место, поскольку у меня оставалось мало сил. Я получила энергию небес и помчалась к финишу. Это безумие».

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Залогом успеха в пасьюте стало шестое место в спринте. Идеальная стрельба и отличная скорость позволили Скоган во всеуслышание заявить о себе.

При этом до первой личной награды был успех командный. В победной эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене (Австрия) Марит Исхол Скоган бежала на втором этапе: держала скорость и использовала всего один дополнительный патрон. Как итог – первое золото на высочайшем уровне.

Как норвежки выиграли ту эстафету:

Откуда взялась Скоган?

Марит Исхол Скоган – 25 лет. В этом возрасте Ингрид Тандреволд, например, уже была трёхкратной чемпионкой мира и 11-кратной победительницей этапов Кубка мира. Сравнение показательное.

Пока текущий лидер сборной Норвегии выигрывала награду за наградой, Скоган на международных соревнованиях появлялась лишь несколько раз. И самым большим достижением для спортсменки было серебро в женской эстафете на юношеском ЧМ-2017 в Брезно-Осрблье (Словакия).

На уровне выше – в Кубке IBU – биатлонистка выступала тоже только три раза. Дело было в январе 2022-го, в той же словацкой деревушке. Там Скоган не блистала, показав в спринте 15-е время с идеальной стрельбой.

Марит Исхол Скоган Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На внутренних стартах Марит, конечно, блистала чаще. В активе спортсменки есть победы на юниорском Кубке Норвегии по биатлону – 2017/2018, на национальных летних и зимних чемпионатах, медали Кубка страны.

На открытии текущего сезона биатлонистка в медали не попала. В Шушене она была 14-й в спринте, а затем восьмой в масс-старте. Однако это не помешало тренерскому штабу сборной страны заявить её в основной состав. Дебют был оптимистичным – 10-е место в индивидуалке в Эстерсунде.

Очевидно, что тренеры верят в Марит и дают ей шансы, которыми она охотно пользуется. Хотя, конечно, её медаль стала сенсацией для всех. Был ли этот успех разовым или впереди у Скоган ещё много славных гонок, пока сказать трудно. С этой таинственной девушкой мы знакомы недостаточно близко.