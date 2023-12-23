Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер не пришла на церемонию вручения наград лучшим спортсменам Италии в 2023 году, которая проходила сегодня, 23 декабря. Спортсменки нет на фотографиях, опубликованных Олимпийским комитетом Италии.

Спортсменке в торжественной обстановке должны были вручить высшую награду итальянского спорта — «Золотой воротничок». Приз Вирер должны были вручить за победу в женской эстафете на чемпионате мира, при этом коллеги биатлонистки по гонке — Ханна Аухенталлер, Самуэла Комола и Лиза Виттоцци, — также получавшие премию, на церемонии награждения присутствовали.

Напомним, в текущем сезоне после трёх этапов Доротея Вирер занимает 23-е место в общем зачёте Кубка мира.

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