Чудов — о ремонте в уфимской гостинице: нужно принимать спортсменов в готовые условия

Президент Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов прокомментировал жалобы российских биатлонисток на условия проживания в уфимской гостинице.

«Думаю, что к новому этапу ремонт будет закончен. Имеются небольшие недоработки, шероховатости. В любом случае приедем и посмотрим. Такое не то чтобы не повторится, такого и быть не должно было. Нужно принимать спортсменов в готовые условия. Насколько мне известно и что все муссируют, об условиях в гостинице спортсмены знали. Знали об этом и представители Министерства спорта Республики Башкортостан. Видимо, знали, на что шли. Сделают выводы и исправят ошибки. Ошибается тот, кто ничего не делает. Любой шум – это пиар. Для кого‑то это заноза, для кого‑то это необходимо, чтобы на них обратили внимание», — сказал Чудов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, биатлонистки жаловались на грязь и пыль в номерах, которую не убрали после ремонта, проведённого незадолго до заселения участников Кубка.