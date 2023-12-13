Российские биатлонистки раскритиковали условия проживания в Уфе на Кубке Содружества

Российские спортсменки, приехавшие в Уфу для участия во втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, продемонстрировали условия проживания в уфимской гостинице. Видеозаписи были опубликованы в совместном телеграм-канале Анастасии Гореевой, Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой и Алины Кудисовой.

Спортсменки показали грязь и пыль в номерах, которую не убрали после ремонта, проводимого незадолго до заселения участников Кубка, а также другие недочёты, вызывающие неудобства.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований о которых все знали заранее!!! Почему если такая ситуация спортсменов вообще сюда заселяют?» — написали спортсменки в совместном канале.

Напомним, соревнования в рамках второго этапа Кубка Содружества будут проходить с 15 по 17 декабря 2023 года.