Валерия Каюмова расплакалась после победы в спринте на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Валерия Каюмова не смогла сдержать слёз после победы в спринтерской гонке на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону в Раубичах (Беларусь). Эта победа стала первой для спортсменки после рождения дочери.

«У меня пока не настолько уверенная стрельба стоя, рассчитывала на лёжку. Промах – сугубо моя ошибка. Рада, что по такой непростой дистанции получилось отработать стоя. Я даже не могу сказать, что я летела, я бежала по ощущениям. Так я бежала месяц назад и неделю назад. Когда мне сказали, что я начала лидером и ушла первой, была немного в шоке. Я не понимаю до сих пор, как такая скорость может быть. Лыжи работали сегодня хорошо», — сказала Каюмова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Каюмова в спринтерской гонке допустила один промах и заняла первое место. Второй стала россиянка Тамара Дербушева, которая не промахнулась ни разу. Третье место заняла Анастасия Гореева (1). Завтра, 6 января, в Раубичах пройдут гонки преследования.