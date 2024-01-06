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Эксперт раскритиковал поведение Жаклена, назвав его «неуверенным в себе спортсменом»

Эксперт раскритиковал поведение Жаклена, назвав его «неуверенным в себе спортсменом»
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Известный биатлонный эксперт из Норвегии Ола Лунде раскритиковал нынешнее отношение двукратного серебряного призёра Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратного чемпиона мира француза Эмильена Жаклена к соревнованиям.

В прошедшем ранее спринте (на четвёртом этапе Кубка мира) Жаклен занял лишь 37-е место, допустив четыре промаха. Три ошибки биатлониста пришлись на стойку, после чего Эмильен на публике выразил раздражение тренерскому штабу сборной Франции.

«Он выглядит как неуверенный в себе спортсмен. Каждый раз, когда он заканчивает стрельбу, он смотрит на тренера. Но делать выводы должен он сам, это его работа. Он не может винить тренеров.

Он слишком плохо справляется с работой, и, если бы я был его тренером, его бы усмирили после гонки», — приводит слова Лунде NRK.

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