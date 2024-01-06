Тихонов — о допинговом скандале: это всё вина Бессеберга, он заслужил сурового наказания

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг ответственен за обвинения российских спортсменов в употреблении допинга.

«Я считаю, что Бессеберг заслужил минимум 10 лет. Это проходимец, каких свет не видел, он пьяница, развратник. Это всё его вина, он заслужил самого сурового наказания. А что Родченков… Ну, это предатель, как его ещё назвать? Он идиот, у него же справка есть, что он сумасшедший, он был в дурдоме. Что нам на него реагировать?» — сказал Тихонов в интервью «РИА Новости».

Напомним, Бессеберг неоднократно обвинялся в сокрытии положительных допинг-проб у российских биатлонистов. Он являлся президентом Международного союза биатлонистов с 1993 по 2018 год.

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