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Дмитрий Васильев: жду от российского биатлона создания новых форматов

Дмитрий Васильев: жду от российского биатлона создания новых форматов
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Президент Федерации биатлона Санкт‑Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что ждёт от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития данного вида спорта в нашей стране.

«От 2024 года, конечно, хотелось бы видеть возвращения наших биатлонистов на международные старты, но поскольку на сегодняшний день говорить в данном контексте не о чем, то жду от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития этого спорта в нашей стране. Мы с Алексеем Нуждовым уже пробуем двигаться в этом направлении, даже провели первые старты Международной лиги клубного биатлона. Это были коммерческие соревнования, в которых спортсмены смогли очень хорошо заработать. Суммы были значительно больше, чем даже биатлонисты зарабатывали на международных стартах», — сказал Васильев в интервью Legalbet.

Напомним, в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены IBU от соревнований из-за ситуации на Украине. Членство национальных федераций в Международном союзе биатлона также было приостановлено.

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