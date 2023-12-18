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Васильев — о выступлении на Олимпиаде без флага и гимна: может, ещё голыми отправляться?

Васильев — о выступлении на Олимпиаде без флага и гимна: может, ещё голыми отправляться?
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный чемпион Олимпийских игр (1984, 1988) Дмитрий Васильев поддержал позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в статусе нейтральных атлетов.

«Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом. Позор, стыд и безобразие МОК. Условия, по-настоящему унижающие. Может, ещё голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК. Тот спортсмен, который всё-таки решит поехать в Париж, не думаю, что, даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране», — цитирует Васильева Sport24.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России на Игры в Париже в нейтральном статусе, предоставив шесть олимпийских лицензий в индивидуальных видах спорта и требуя соблюдения ряда критериев, необходимых для допуска.

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