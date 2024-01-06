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Женщины. 10 км Гонка преследования
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16:40 Мск
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Жулия Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Жулия Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Французская биатлонистка Жулия Симон, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2022/2023, выиграла гонку преследования, проходившую в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка по ходу дистанции допустила две ошибки на огневых рубежах.

Второй стала ещё одна француженка, олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Биатлонистка пришла лидером на заключительную стрельбу, однако допустила на один промах больше, чем Симон, и стала второй с тремя ошибками при стрельбе и отставанием в 18,9 секунды.

Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира. Спортсменка вырвала победу на заключительном круге, опередив шведку Эльвиру Эберг и француженку Лу Жанмонно. Тандреволд завершила гонку с отставанием в 44,4 секунды, на её счету в пасьюте два промаха.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап, Оберхоф
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Жулия Симон (Франция) — 31:45,2 (два промаха).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +18,9 секунды (3).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +44,4 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
06 января 2024, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
31:45.2
2
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+18.9
3
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+44.4
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