Жулия Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жулия Симон, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2022/2023, выиграла гонку преследования, проходившую в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка по ходу дистанции допустила две ошибки на огневых рубежах.

Второй стала ещё одна француженка, олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Биатлонистка пришла лидером на заключительную стрельбу, однако допустила на один промах больше, чем Симон, и стала второй с тремя ошибками при стрельбе и отставанием в 18,9 секунды.

Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира. Спортсменка вырвала победу на заключительном круге, опередив шведку Эльвиру Эберг и француженку Лу Жанмонно. Тандреволд завершила гонку с отставанием в 44,4 секунды, на её счету в пасьюте два промаха.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап, Оберхоф

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Жулия Симон (Франция) — 31:45,2 (два промаха).

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +18,9 секунды (3).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +44,4 (2).

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