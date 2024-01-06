Жулия Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жулия Симон, двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2022/2023, выиграла гонку преследования, проходившую в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка по ходу дистанции допустила две ошибки на огневых рубежах.
Второй стала ещё одна француженка, олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Биатлонистка пришла лидером на заключительную стрельбу, однако допустила на один промах больше, чем Симон, и стала второй с тремя ошибками при стрельбе и отставанием в 18,9 секунды.
Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира. Спортсменка вырвала победу на заключительном круге, опередив шведку Эльвиру Эберг и француженку Лу Жанмонно. Тандреволд завершила гонку с отставанием в 44,4 секунды, на её счету в пасьюте два промаха.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап, Оберхоф
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Жулия Симон (Франция) — 31:45,2 (два промаха).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +18,9 секунды (3).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +44,4 (2).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.