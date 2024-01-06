Пройс — о седьмом месте в пасьюте: результат неплохой, но я надеялась на большее

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, прокомментировала своё выступление в гонке преследования, проходившей в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка заняла седьмое место (+1:00.3).

«Последний круг выдался очень тяжёлым. Да и лыжи у меня были не лучшие. Это отняло много сил с самого первого круга. Результат неплохой, но я надеялась на большее. Последний промах был совершенно необязателен. Это досадно», – приводит слова Пройс Sportschau.

Заняв седьмое место, Пройс показала свой худший результат в сезоне.

Напомним, победительницей пасьюта стала французская биатлонистка Жулия Симон. По ходу дистанции спортсменка допустила две ошибки на огневых рубежах. Второй стала ещё одна француженка, олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

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