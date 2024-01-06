Кубок Содружества, общий зачёт, женщины: Сливко сохранила лидирующую позицию

Российская биатлонистка Виктория Сливко сохранила лидирующую позицию в женском общем зачёте Кубка Содружества после гонки преследования, проходившей в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 в Раубичах (Беларусь). В этой гонке спортсменка финишировала седьмой с двумя промахами и отставанием более минуты.
Второе место в общем зачёте оставила за собой россиянка Ирина Казакевич, ставшая в гонке четвёртой, к ней по очкам приблизилась Тамара Дербушева, бронзовый призёр пасьюта.
Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Женщины
1. Виктория Сливко (Россия) — 845.
2. Ирина Казакевич (Россия) — 828.
3. Тамара Дербушева (Россия) — 818.
4. Наталия Шевченко (Россия) — 804.
5. Анастасия Гореева (Россия) — 764.
6. Анастасия Шевченко (Россия) — 761.
7. Анастасия Батманова (Россия) — 742.
8. Екатерина Носкова (Россия) — 726.
9. Валерия Каюмова (Россия) — 688.
10. Анастасия Зырянова (Россия) — 682.