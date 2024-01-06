Кубок Содружества, общий зачёт, женщины: Сливко сохранила лидирующую позицию

Российская биатлонистка Виктория Сливко сохранила лидирующую позицию в женском общем зачёте Кубка Содружества после гонки преследования, проходившей в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 в Раубичах (Беларусь). В этой гонке спортсменка финишировала седьмой с двумя промахами и отставанием более минуты.

Второе место в общем зачёте оставила за собой россиянка Ирина Казакевич, ставшая в гонке четвёртой, к ней по очкам приблизилась Тамара Дербушева, бронзовый призёр пасьюта.

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 845.

2. Ирина Казакевич (Россия) — 828.

3. Тамара Дербушева (Россия) — 818.

4. Наталия Шевченко (Россия) — 804.

5. Анастасия Гореева (Россия) — 764.

6. Анастасия Шевченко (Россия) — 761.

7. Анастасия Батманова (Россия) — 742.

8. Екатерина Носкова (Россия) — 726.

9. Валерия Каюмова (Россия) — 688.

10. Анастасия Зырянова (Россия) — 682.