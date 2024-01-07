Тандреволд призналась, что не ожидала успеха Норвегии без Рёйселанд и Экхофф

Норвежская биатлонистка и трёхкратная чемпионка мира Ингрид Тандреволд заявила, что удивлена хорошим результатам норвежских биатлонисток после того, как лидеры Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф завершили карьеру после сезона-2022/2023.

«Надо честно сказать, что я немного удивлена, что мы так хорошо выступаем. Возможно, на нас немного повлияло то, как мы это делали в прошлом сезоне, и то, что все вокруг говорят и ожидают от нас результата. Мы действительно показываем, что можем это сделать», — приводит слова Тандреволд VG.

Напомним, сейчас сборная Норвегии по биатлону занимает первое место в Кубке наций как у мужчин, так и у женщин. Сама Тандреволд находится на второй строчке женского личного зачёта.

Несмотря на то что четвёртый этап в Оберхофе (Германия) женская часть сборной начала не очень успешно, не заняв ни одного призового места, уже в гонке преследования на 10 км норвежкам удалось реабилитироваться. Тандреволд завоевала бронзу.