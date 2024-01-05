Тандреволд назвала одну из причин неудачного старта норвежек в Оберхофе

5 января в Оберхофе (Германия) завершился первый день соревнований в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Для женской части сборной Норвегии старт оказался неудачным. Ингрид Тандреволд, допустившая три промаха и пришедшая к финишу 17-й, заявила, что трасса была неровной.

«Возможно, самое раздражающее — это то, что вы портите хорошую лыжную гонку на плохой лыжной трассе. С учётом здешних условий, на тропе много камней. Эти лыжи, к сожалению, почти уничтожены к концу гонки. Это ужасно», — приводит слова Тандреволд NRK.

Отметим, что среди норвежских биатлонисток никому не удалось появиться на пьедестале почёта. Каролин Кноттен заняла шестое место. Марит Скоган и Юни Арнеклейв – на 35-й и 36-й строчке.

Напомним, в мужской спринтерской дистанции на 10 км дела обстоят иначе. Сразу два норвежца стали призёрами гонки 5 января, а пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё занял четвёртое место.

Сейчас сборная Норвегии лидирует в Кубке наций и среди мужчин, и среди женщин, однако если и в следующих дистанциях норвежские биатлонистки будут допускать ошибки, то Франции удастся обогнать их. Разрыв между первым и вторым местом в Кубке наций у женщин всего 188 очков.