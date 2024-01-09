Доротея Вирер пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер не выступит на пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Рупольдинге (Германия), сообщает пресс-служба Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Вирер не попала в заявку сборной Италии на предстоящий этап Кубка мира и продолжает тренироваться дома. Биатлонистка сосредоточена на выступлении на этапе соревнований в Антерсельве (Италия) и чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Ранее Вирер пропустила гонки Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдёт с 10 по 14 января. В программу этапа войдут две эстафеты, спринты и гонки преследования.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.