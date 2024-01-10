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В сборной Италии объяснили отсутствие Вирер в заявке команды на этап КМ в Рупольдинге

В сборной Италии объяснили отсутствие Вирер в заявке команды на этап КМ в Рупольдинге
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Технический директор сборной Италии по биатлону Клаус Хёлльригль высказался об отсутствии биатлонистки Доротеи Вирер в заявке команды на пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Рупольдинге (Германия).

«У Доро был трудный период. Она заболела в Норвегии перед стартом Кубка мира, потом вновь простудилась в начале сезона. Она всё равно хотела выступать с самого начала, и сейчас можно сказать, что это, вероятно, было не лучшим решением. Она снова заболела. После Ленцерхайде так больше продолжатся не могло, поэтому мы запланировали, что Вирер не вернётся на соревнования раньше этапа в Антерсельве.

В начале сезона Доро была очень расстроена, потому что прежде ей не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Тем не менее, сейчас она позитивно настроена на будущее», — приводит слова Хёлльригля SportNews.bz.

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