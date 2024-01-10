«Я видела его на вечеринке в Москве». Биатлонистка — о поведении экс-президента IBU

Норвежская биатлонистка Сюннёве Сулемдаль рассказала, что видела, как бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессберг проводил время с молодыми девушками на вечеринке в Москве после показательной гонки в 2012 году.

«Я видела Бессеберга на вечеринке в Москве, сидящего на диване с совсем молоденькими девушками на руках. В этом смысле я не увидела ничего противозаконного, просто это было очень непорядочно. Он никоим образом не пытался это скрыть», — приводит слова Сулемдаль Nettavisen.

Сама Сулемдаль в 2012 году была действующей спортсменкой, однако после сезона-2019/2020 объявила о завершении спортивной карьеры.

Напомним, Андерс Бессберг руководил Международным союзом биатлонистов с 1993 по 2018 год. Сейчас ему предъявлены обвинения в коррупции, в сотрудничестве с Россией на протяжении нескольких лет и в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Суд над Бессбергом пройдёт уже на следующей неделе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.