Бессеберг: во время моего пребывания в IBU Тихонов создавал многочисленные проблемы

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг в зале суда, где слушается дело об обвинениях в мошенничестве, рассказал о взаимодействии с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.

«Хочу немного рассказать о Тихонове. Во время моего пребывания в IBU он создавал многочисленные проблемы. Нам нужно было создать отдельный комитет по этике и нанять юриста, который занимался бы этим. Но в то время мы больше внимания уделяли спортивным вопросам.

После окончания Кубка мира в Хольменколлене в 2014 году Тихонов связался со мной и пригласил нас с женой в отель, где он остановился. Там во время ужина он поставил на стол кубок, сказав, что это Кубок Тихонова, и сравнил его с Кубком Стэнли. Я ответил, что у IBU достаточно собственных соревнований и наград. После этого он попытался передать мне часы. Я решительно отказался, из-за чего он разозлился, встал и сказал, что собирается разговаривать с «президентом Норвегии».

У нас с женой остались трофей, часы и счёт за ужин. Часы были подержанные – на стекле была царапина. Я не хотел принимать их от Тихонова и не думаю, что меня можно наказать за его попытку», — приводит слова Бессеберга NRK, журналисты которого присутствуют на слушаниях.