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Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском

Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском
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Сегодня, 11 января, в Чайковском прошёл финал суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 23.10,0.

Второе место заняла белорусская биатлонистка Анна Сола, промахнувшаяся пять раз и уступившая лидеру 1,2 секунды. Третьей стала россиянка Наталия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Суперспринт. Женщины. Финал

1. Тамара Дербушева (Свердловская область, Россия) — 23.10,0 (3 промаха).
2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 1,2 секунды (5).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область, Россия) +1,6 (4).
4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +6,6 (3).
5. Ирина Казакевич (Свердловская область, Россия) +11,6 (4).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Женщины. Суперспринт. Финал
11 января 2024, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
23:10.0
2
Анна Сола
Беларусь
+1.2
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+1.6
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