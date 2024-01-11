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Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 11 января, в Чайковском прошёл финал суперспринта у женщин на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 23.10,0.

Второе место заняла белорусская биатлонистка Анна Сола, промахнувшаяся пять раз и уступившая лидеру 1,2 секунды. Третьей стала россиянка Наталия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Суперспринт. Женщины. Финал

1. Тамара Дербушева (Свердловская область, Россия) — 23.10,0 (3 промаха).

2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 1,2 секунды (5).

3. Наталия Шевченко (Свердловская область, Россия) +1,6 (4).

4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +6,6 (3).

5. Ирина Казакевич (Свердловская область, Россия) +11,6 (4).