Тамара Дербушева прокомментировала победу в суперспринте на ЧР в Чайковском

Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о победе в суперспринте на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, допустила в этой гонке три промаха и отметила, что не очень довольна своей работой в этом компоненте.

«Если честно, на финише всё равно приходилось работать, девчонок подбадривали, поэтому приходилось убегать. Хотелось стрелять чище, чтобы было меньше проблем потом. Дул ветер, решила в стрельбе стоя работать быстрее, но мазала. Не экономила силы в квалификации, думала, что буду работать до конца, чтобы уверенно пройти. Дальше действовала по ситуации, держалась за девчонками», — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, второй в суперспринте стала белоруска Анна Сола, а третье место заняла россиянка Наталия Шевченко. Победу в мужском суперспринте на чемпионате России одержал российский спортсмен Александр Бектуганов.