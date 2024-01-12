Видео уверенной победы Ингрид Тандреволд в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) состоялся женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в нём одержала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира, которая не допустила по ходу гонки ни одного промаха и финишировала с преимуществом в 18,2 секунды над ближайшей преследовательницей — шведкой Моной Брорссон. Тройку лидеров замкнула итальянка Лиза Виттоцци, уступившая норвежке ровно 19 секунд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Ингрид Ландмарк Тандреволд в спринте в Рупольдинге.

Отметим, что это вторая победа Тандреволд в спринте на этапах Кубка мира в текущем сезоне: ранее она выигрывала гонку на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.