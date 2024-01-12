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Мона Брорссон высказалась о своём втором месте в спринте в Рупольдинге

Мона Брорссон высказалась о своём втором месте в спринте в Рупольдинге
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Шведская биатлонистка Мона Брорссон высказалась о своём втором месте в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка в этой гонке завоевала вторую личную медаль Кубка мира в карьере.

«Ой, я очень растрогана. Не могла провести гонку лучше. Даже не знаю, что сказать, это неожиданно. Очень довольна тем, как получилось завершить спринт. Сегодня моя голова работала действительно правильно. Это очень много значит для меня», — приводит слова спортсменки издание SVT.

Напомним, в спринте Брорссон уступила только норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд: шведка проиграла сопернице 18,2 секунды, при этом не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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