Кубок мира, общий зачёт, женщины: Ингрид Тандреволд поднялась на первую строчку

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований в общем зачёте Кубка мира у женщин сменился лидер: норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая на этом этапе поднималась на подиум в трёх гонках, в том числе с золотой медалью, сместила с первой строчки француженку Жюстин Бреза-Буше.

Сейчас Тандреволд имеет в активе 666 очков, то есть на девять очков обгоняет идущую второй Жюстин Бреза-Буше. Третьей в общем зачёте идёт завоевавшая золото в Рупольдинге итальянка Лиза Виттоцци, на счету которой 606 очков.

Кубок мира. Общий зачёт после пятого этапа в Рупольдинге. Женщины

Топ-10 лучших спортсменок

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 666 очков.

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 657.

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 606.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 541.

5. Франциска Пройс (Германия) — 505.

6. Жулия Симон (Франция) — 497.

7. Лу Жанмонно (Франция) — 455.

8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 437.

9. Лена Хекки (Швейцария) — 409.

10. Ванесса Фойгт (Германия) — 375.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.