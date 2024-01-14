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Кубок мира, общий зачёт, женщины: Ингрид Тандреволд поднялась на первую строчку

Кубок мира, общий зачёт, женщины: Ингрид Тандреволд поднялась на первую строчку
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Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований в общем зачёте Кубка мира у женщин сменился лидер: норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая на этом этапе поднималась на подиум в трёх гонках, в том числе с золотой медалью, сместила с первой строчки француженку Жюстин Бреза-Буше.

Сейчас Тандреволд имеет в активе 666 очков, то есть на девять очков обгоняет идущую второй Жюстин Бреза-Буше. Третьей в общем зачёте идёт завоевавшая золото в Рупольдинге итальянка Лиза Виттоцци, на счету которой 606 очков.

Кубок мира. Общий зачёт после пятого этапа в Рупольдинге. Женщины
Топ-10 лучших спортсменок

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 666 очков.
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 657.
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 606.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 541.
5. Франциска Пройс (Германия) — 505.
6. Жулия Симон (Франция) — 497.
7. Лу Жанмонно (Франция) — 455.
8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 437.
9. Лена Хекки (Швейцария) — 409.
10. Ванесса Фойгт (Германия) — 375.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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