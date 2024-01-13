«Месть сладка, да?» Норвежский биатлонист как следует ответил не верившим в него тренерам

В Рупольдинге (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Январские выходные в Баварии выдаются очень жаркими.

Победителем спринта стал Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия), второе место у Томмазо Джакомеля (Италия), а бронзу завоевал Тарьей Бё (Норвегия).

«Месть сладка, правда?»

История победителя спринта доказывает – незаменимых нет. И право быть в сборной нужно отстаивать каждый раз. Сложно представить, что почувствовал Кристиансен, когда узнал, что в начале января на этапе в Оберхофе будет выступать не он – 31-летний опытный боец, занимающий седьмое место в общем зачёте Кубка мира, а более молодой и перспективный норвежец Йохан-Олав Ботн. С этим решением олимпийский чемпион, конечно, не согласился и назвал перетасовку в команде «странной». За что получил ответ от главного тренера. Зигфрид Мазе назвал подопечного неблагодарным.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

А в первой же личной гонке после возвращения в состав Ветле Шоста Кристиансен разнёс всех и утёр нос своему руководству.

«Месть сладка, правда? На прошлой неделе я был самым депрессивным биатлонистом в мире, а на этой стал самым счастливым. Это сводит с ума. Похоже на сценарий голливудского фильма. Думаю, мне нужно ехать в Голливуд и просить «Оскар». Это было прекрасно.

Критика тренеров? Для меня всё отлично. Я сказал только то, что чувствовал. У меня редко возникают проблемы с честностью, хоть и это обходится недёшево», — приводит слова спортсмена NRK.

Кристиансен принимал допинг? Что?! Кристиансен сообщил о приёме лекарств из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ

Снова не в форме

Как бы там ни было, этой победе точно позавидует Йоханнес Бё, который пока не пришёл в себя. Перед пятым этапом Кубка мира он заявил, что пропустил тренировки из-за плохого самочувствия. На лёжке младший Бё допустил промах и не смог составить конкуренцию медалистам. Не лучшая форма и девятое место – вот на что сейчас способен лидер Кубка мира.

Однако семейству Бё есть чему радоваться. Старший из братьев вновь превзошёл младшего и оказался в призах. Тарьей завоевал бронзу.

Удивительно, но сегодняшний Йоханнес Бё проигрывает не только партнёрам по команде. В Рупольдинге его уделал итальянец Томмазо Джакомель, ставший вторым в спринте. У 23-летнего биатлониста тоже один промах в гонке, но по времени, проведённому на рубежах и на лыжне, он был гораздо быстрее.

Итальянцы разогреваются перед домашним этапом в Антхольце: «В Оберхофе я была в плохой форме». Виттоцци — после 3-го места в спринте в Рупольдинге

Чёрная полоса близка к завершению?

Продолжает лихорадить и французов. Они опять остались без наград.

Полосу неудач мог прервать Эмильен Жаклен. Да ещё как! У французского биатлониста было преимущество в 5,4 секунды над Кристиансеном перед последним кругом. Это ли не успех? Однако функциональное состояние Эмильена внезапно покинуло чат. На последних метрах дистанции он проиграл соперникам 26,3 секунды. Лишив себя не только победы, но и всяких шансов на медали. Обидное четвёртое место и пока что «деревяшка».

Но радоваться есть чему. В Рупольдинге француз наконец сделал «ноль» на рубежах. Такого стрелкового успеха он не достигал с 11 марта 2021 года.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Поставить высокую оценку своему выступлению в спринтерской гонке может и другой француз – Эрик Перро. Он тоже был близок к медалям, но обидные два промаха на стрельбе стоя отбросили его на 15-е место в итоговом протоколе. Если бы не эти ошибки, у французов была бы гарантированная награда. Тем более что Перро показал шестой ход на лыжне.

Но счастливые дни для мужской сборной Франции впереди. К главному старту сезона команда, кажется, нащупала верный курс.

14 января на Кубке мира в Рупольдинге (Германия) пройдут гонки преследования.