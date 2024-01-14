Кубок мира, общий зачёт, мужчины: братья Бё сохранили за собой первую и вторую строчки

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, сохранил за собой первое место в общем зачёте Кубка мира. Помимо него, в топ-10 зачёта входят ещё пять норвежских спортсменов.

Сейчас на счету Йоханнеса Бё 671 очко, он на 78 очков опережает своего ближайшего преследователя — Тарьея Бё. На третьем месте идёт Йоханнес Дале-Шевдал, который уступает Бё-старшему только четыре очка.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

После пятого этапа в Рупольдинге

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 671.

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 593.

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 589.

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 509.

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 505.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 452.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 440.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) — 404.

9. Филипп Наврат (Германия) — 401.

10. Томмазо Джакомель (Италия) — 389.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.