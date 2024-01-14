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Виктория Сливко отморозила ногу во время масс-старта на ЧР в Чайковском

Виктория Сливко отморозила ногу во время масс-старта на ЧР в Чайковском
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Российская биатлонистка, представляющая Тюменскую область, Виктория Сливко прокомментировала результат масс-старта в рамках чемпионата России — 2023/2024 в Чайковском (Пермский край). Спортсменка завоевала серебро, уступив Тамаре Дербушевой (Свердловская область), которая заняла первое место с показателем 39.45,5.

«Сегодня мне не хватило точной стрельбы и ходом гонка была тяжёлая, очень холодно. Надо добавлять в том, чего не хватило, и потом выигрывать. Я очень сильно сегодня замёрзла в ходе гонки и отморозила ногу», – сказала Сливко в интервью Metaratings.

Чемпионат России в Чайковском завершился сегодня большим масс-стартом у мужчин, победу в котором одержал Александр Корнев (Удмуртская Республика).

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