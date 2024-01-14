Васильев заявил, что российский биатлон вернётся на международную арену в течении года

Президент Федерации биатлона Санкт‑Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил. что российский биатлон вернётся на международную арену в ближайший год.

«Рано или поздно нас допустят, причём Россию именно попросят вернуться обратно. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными. Единственная страна, которая может привнести интригу, — Россия. Наши спортсмены всегда были раздражителями для выплескивания желчи и ненависти, им стало тяжелее жить без нас, не на кого мерзость изливать. Думаю, максимум год — и всё вернется обратно», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены IBU от соревнований из-за ситуации на Украине. Членство национальных федераций в Международном союзе биатлона также было приостановлено.