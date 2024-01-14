Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев заявил, что российский биатлон вернётся на международную арену в течении года

Васильев заявил, что российский биатлон вернётся на международную арену в течении года
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации биатлона Санкт‑Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил. что российский биатлон вернётся на международную арену в ближайший год.

«Рано или поздно нас допустят, причём Россию именно попросят вернуться обратно. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными. Единственная страна, которая может привнести интригу, — Россия. Наши спортсмены всегда были раздражителями для выплескивания желчи и ненависти, им стало тяжелее жить без нас, не на кого мерзость изливать. Думаю, максимум год — и всё вернется обратно», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены IBU от соревнований из-за ситуации на Украине. Членство национальных федераций в Международном союзе биатлона также было приостановлено.

Материалы по теме
Дмитрий Васильев: жду от российского биатлона создания новых форматов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android