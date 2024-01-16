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«Союз трёх биатлонистов» опубликовал забавный ролик о возвращении доступа к каналу

«Союз трёх биатлонистов» опубликовал забавный ролик о возвращении доступа к каналу
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Российские биатлонисты Александр Поварницын, Антон Бабиков и Александр Логинов опубликовали забавный ролик о возвращении доступа к своему телеграм-каналу «Союз трёх биатлонистов». Напомним, Союз биатлонистов России (СБР) в декабре сообщал о взломе канала.

«Друзья, к сожалению, мы очень долго преодолевали последствия взлома нашего канала. Но сейчас все в прошлом. Надеемся, что все трезво оценивали ситуацию, и не переводили деньги мошенникам. Теперь у руля снова мы, ваш СТБ!», — написали биатлонисты под роликом.

Напомним, летом прошлого года Логинов, Бабиков и Поварницын ушли из сборной России на самоподготовку. Спортсмены занимаются по планам Дмитрия Шукаловича.

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