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Неизвестные взломали телеграм-канал Бабикова, Логинова и Поварницына

Неизвестные взломали телеграм-канал Бабикова, Логинова и Поварницына
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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о взломе совместного телеграм-канала российских биатлонистов Александра Поварницына, Антона Бабикова и Александра Логинова.

«Друзья, телеграм-канал Антона Бабикова, Александра Логинова и Александра Поварницына взломали – ребятам пока не удаётся вернуть доступ», — говорится в сообщении пресс-службы СБР в соцсетях.

Напомним, летом Логинов, Бабиков и Поварницын ушли из сборной России на самоподготовку. Спортсмены занимаются по планам Дмитрия Шукаловича.

Сегодня, 15 декабря, стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Победу в мужской спринтерской гонке одержал россиянин Эдуард Латыпов, сильнейшей среди женщин в спринте стала российская биатлонистка Тамара Дербушева.

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