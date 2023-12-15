Неизвестные взломали телеграм-канал Бабикова, Логинова и Поварницына

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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о взломе совместного телеграм-канала российских биатлонистов Александра Поварницына, Антона Бабикова и Александра Логинова.

«Друзья, телеграм-канал Антона Бабикова, Александра Логинова и Александра Поварницына взломали – ребятам пока не удаётся вернуть доступ», — говорится в сообщении пресс-службы СБР в соцсетях.

Напомним, летом Логинов, Бабиков и Поварницын ушли из сборной России на самоподготовку. Спортсмены занимаются по планам Дмитрия Шукаловича.

Сегодня, 15 декабря, стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Победу в мужской спринтерской гонке одержал россиянин Эдуард Латыпов, сильнейшей среди женщин в спринте стала российская биатлонистка Тамара Дербушева.