Вирер: не думала, что буду на этапе КМ в Антхольце. Мне не следовало выступать в декабре

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах со здоровьем в преддверии старта этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Честно говоря, я не думала, что окажусь на этапе в Антхольце. В этом сезоне я четыре раза серьёзно болела, это было нелегко. После Ленцерхайде мне пришлось взять паузу на 10 дней, и из-за этого я пропустила много тренировок. Мне не хватает интенсивности и темпа на трассе. Посмотрим, что будет в пятницу.

После Ленцерхайде я полностью остановилась, больше не могла этого терпеть. Я смотрела гонки в Оберхофе. Болела, лежала на диване с мамой и папой и впервые смотрела с ними биатлон (смеётся). Наблюдая за гонками, я скучала по соревнованиям, потому что дома я вырвалась из привычного для себя уклада жизни. Обычно, когда болеешь, ты сидишь в номере отеля, пока твои товарищи по команде соревнуются, — это другое дело. Я хотела выступать.

Я болела весь декабрь, но сразу начала работать, как только спал жар. Это было не лучшее решение. На протяжении многих лет я болела крайне редко и иногда выступала с простудой, но никогда так не страдала. Мне не следовало выступать в декабре», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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