Пихлер — о Стине Нильссон: Швеции она не нужна. Зачем вызывать её в сборную?

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих сборные России и Швеции, считает, что олимпийская чемпионка – 2018 по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон перестала прогрессировать после перехода в биатлон.

В сезоне-2023/2024 Нильссон выступила лишь на первом этапе Кубка мира. Она стала 84-й в индивидуальной гонке и 69-й в спринте. После этого Стину отправили на Кубок IBU и больше не приглашали в основу.

«Это её третий сезон. Я удивлён, что её лыжный ход не является лучшим, ведь она была лыжницей мирового класса, обыгрывала Йохауг. В нынешней мужской сборной Швеции спортсмен такого уровня пригодился бы, но в женской команде вся шестёрка сильна. Я знаю её плохо, она никогда не тренировалась у меня. Но я чувствую, что при правильном подходе она могла бы нанести удар. У неё для этого всё есть.

Но факт в том, что Швеции она не нужна. Если бы я был тренером сборной, я бы не выбрал её в эстафету или даже в запас. Тогда вопрос: зачем её вызывать в сборную? Она мне нравится, и я хочу её поддержать, но она недостаточно хороша, вот и всё», — приводит слова Пихлера SVT.