«Она была одной из лучших, но совсем пропала». Олимпийскую чемпионку выгоняют с Кубка мира

Бывшая лыжница Стина Нильссон, перешедшая в биатлон в сезоне-2020/2021, может покинуть основную команду Швеции и завершить выступление на Кубке мира. Норвежские и шведские эксперты удивлены её низкой скоростью.

От олимпийской чемпионки по лыжным гонкам явно ждали большего.

30-я по скорости среди биатлонисток

Результаты Стины Нильссон на первых этапах Кубка мира – 2022/2023 действительно не впечатляют. Её лучший результат в этом сезоне – 33-е место в гонке преследования на этапе в Хохфильцене, худший – 59-е место в спринте в Контиолахти. В эстафетных гонках, где женская команда Швеции завоевала золото и серебро, экс-лыжница не выступала.

Более того, в своей последней гонке на Кубке мира в 2022 году Нильссон и вовсе финишировала последней. В гонке преследования она допустила 10 промахов и отстала от победительницы – соотечественницы Эльвиры Эберг – аж на 7 минут и 26 секунд! Так плохо Нильссон не стреляла ещё никогда, её предыдущий «рекорд» – восемь промахов на четыре огневых рубежа.

Особенно неудовлетворительными выглядят результаты Нильссон на фоне яркого дебюта в биатлоне словенки Анамарии Лампич, совсем недавно перешедшей из лыжных гонок. В первой же гонке на Кубке мира Лампич восхитила всех своей скоростью, когда с тремя промахами финишировала пятой в спринте и опередила ходом Эльвиру Эберг на 27 секунд. А вот Стина Нильссон в той гонке была медленнее Лампич почти на полторы минуты.

29-летняя Стина Нильссон уже третий сезон выступает в биатлоне, но побороться с сильнейшими биатлонистками мира ей по-прежнему никак не удаётся. И мешают ей не только проблемы в стрельбе, но и невысокая скорость на дистанции, хотя многие ожидали от неё именно доминирования на лыжне, что уже с первых гонок в биатлоне продемонстрировала Лампич.

Согласно данным сайта real biathlon, собирающего продвинутую статистику, после семи гонок на Кубке мира в 2022-м Нильссон занимает лишь 30-е место по скорости среди биатлонисток. В общем зачёте Кубка мира шведка 52-я.

«Катается как юниор»

Неудивительно, что олимпийскую чемпионку резко критикуют эксперты.

«Она была одной из лучших лыжниц мира и соревновалась с Терезе Йохауг, но после перехода в биатлон её трудно заметить. Неописуемо. Я ожидал, что Стина будет лучшей по скорости, но ей это не удалось. Возможно, она уделяла больше времени стрелковым тренировкам и недостаточно хорошо занималась физической подготовкой», – приводит слова Уле-Эйнара Бьорндалена TV2.

Стина Нильссон Фото: Zuma\TASS

Олимпийский чемпион Бьорн Ферри также высказался о скоростях Нильссон.

«Она приличный стрелок, но у неё такая неравномерная скорость. Стина катается как юниор. Она должна делать это гораздо лучше, и мы знаем, что она способна на это», – цитирует шведа Expressen.

Шведки Эльвира и Ханна Эберг стабильно показывают высокий уровень на Кубке мира, Анна Магнуссон неожиданно выиграла золото в спринте, Линн Перссон также несколько раз попадала на подиум. На фоне этих результатов выступление Стины Нильссон смотрится блёкло. Как и не самый яркий старт сезона Юханны Скоттхейм, которая в этом сезоне не поднималась выше 13-го места и несколько раз финишировала за пределами топ-50.

Именно поэтому, по мнению Бьорна Ферри, после Нового года в составе сборной Швеции должны произойти изменения.

«Я думаю, что тренеры заменят Юханну Скоттхейм и Стину Нильссон, чтобы дать шанс Моне Брорссон и Тильде Юханссон», – приводит слова Ферри SVT.

Шведки Брорссон и Юханссон начали сезон на Кубке IBU. 23-летняя Тильда Юханссон дважды поднималась на подиум Кубка IBU, Мона Брорссон финишировала третьей в индивидуальной гонке и пятой в спринте.

Точного решения по переходу Нильссон во второй состав пока нет. Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас сообщил SVT, что пока не готов обсуждать со СМИ новый состав команды. Однако тот факт, что Стина на Кубке мира не показывает того, чего от неё ждут, – неоспорим.