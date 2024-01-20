Наталия Шевченко одержала победу в спринте на 4-м этапе КР в Ижевске

В Ижевске прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Её победительницей стала Наталия Шевченко. Спортсменка преодолела дистанцию за 24.55,2 и не допустила ни одного промаха. Второй результат показала Анастасия Егорова (+10,3). Тройку призёров замкнула Анастасия Батманова (+20,0).

Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 24.55,2 (0).

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +10,3.

3. Анастасия Батманова (Сахалинская область) +20,0.

4. Полина Шевнина (Московская область) +35,3.

5. Анастасия Гореева (Московская область) +57,7.